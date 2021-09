Provincia, c'è l'avviso per il Forum Giovani Si può presentare istanza entro il 27 settembre

E’ stato pubblicato all’Albo Pretorio on line della Provincia l’Avviso pubblico per la istituzione dell’Albo Provinciale Forum dei Giovani, previsto con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 20 luglio 2021, che ha approvato anche il relativo Regolamento di disciplina del funzionamento.

Entro e non oltre il prossimo 27 settembre 2021 gli interessati possono presentare apposita istanza di iscrizione al Protocollo generale della Provincia di Benevento, presso la sede della Rocca dei Rettori, 1° piano, in Piazza Castello di Benevento entro l’orario di chiusura degli uffici ovvero a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it.

Il responsabile del procedimento è il Segretario Generale della Provincia, Maria Luisa Dovetto. Per tutte le informazioni relative ai Soggetti aventi titolo a presentare istanza, alle modalità di presentazione, alla necessaria documentazione a corredo, alle norme che disciplinano il procedimento, nonché per scaricare il Modello dell’istanza si consulti l’Albo Pretorio on line al seguente link: https://www.provincia.benevento.it/node/43396.