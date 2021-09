Primo giorno di Open day nel Sannio: tanti giovani, ma anche over 50 Al via l'iniziativa che proseguirà fino a venerdì prossimo in tutta la provincia di Benevento

Molti giovanissimi accompagnati dai genitori, ma anche over 50 che ancora non avevano fatto il vaccino e che questa mattina si sono recati presso l'hub all'ex Caserma Pepicelli in occasione degli Open day. Iniziativa che, si ricorderà, proseguirà fino a venerdì coinvolgendo anche i comuni di Montesarchio, Morcone, Cerreto Sannita, San Giorgio del Sannio e Sant'Agata de' Goti.

Dopo aver raggiunto l'82 per cento di cittadini che hanno ricevuto la prima dose, l'azienda sanitaria di via Oderisio punta ora a dare un ulteriore accelerazione alla campagna vaccinale. Ed il riscontro della prima giornata sembra rispondere alle aspettative: “Il riscontro è positivo – ha spiegato la dottoressa Michelina De Cicco, dirigente medico dell'Asl di Benevento – in quanto abbiamo raggiunto un'alta percentuale di vaccinati con le prime dosi e un buon numero di secondi dosi. E con gli Open day stanno arrivando tutti, anche coloro che sembrano tentennanti. Per cui, stiamo avendo un buon risultato e speriamo di ultimare in breve tempo le vaccinazioni per tutti”.

Come detto, non solo giovani ma anche la “fascia d'età 25 – 40, ma anche la fascia 50-60 anni”.

E in vista del ritorno in classe anche i più piccoli si sono recati presso l'hub per la vaccinazione: “I piccoli stanno venendo tutti, c'è un buon afflusso da parte dei ragazzi”.