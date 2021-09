Forum dei giovani, attenzione a movida e politiche del lavoro L'assemblea per la nomina della giunta a Palazzo Mosti

La nomina della giunta, l'assegnazione delle deleghe ai Consiglieri e poi linee guida, incontri tematici e le questioni su cui si vorrà intervenire al più presto.

Si è tenuta presso l’aula consiliare di Palazzo Mosti, l’Assemblea del Forum dei Giovani del Comune di Benevento. Una riunione densa di spunti che vede i ragazzi impegnati nella partecipazione alla vita della città.

“E' stata una riunione importante – ha commentato il Presidente del gruppo Luca Cavalli – in cui abbiamo affrontato punti che riguardano strettamente la composizione del forum ma anche temi di più stringente attualità come quello della movida”.

Il riferimento è alle difficoltà che, ogni fine settimana i residenti della zona del centro storico si trovano ad affrontare per la presenza di frequentatori di baretti e locali che si lasciando andare a comportamenti a dir poco incivili.

“Due le linee su cui abbiamo pensato di impegnarci – ha dettagliato Cavalli -. In primo luogo trovare luoghi di aggregazione anche alternativi a quelli del centro storico. E stiamo vagliando l'idea di valorizzare spazi del comune affidati all'Università del Sanio. Si tratta di spazi di lavoro, di studio, ricreativi ma che sono allo stesso tempo spazi controllati, dunque utili per evitare i fenomeni di movida violenta. Il secondo piano di intervento riguarda la sensibilizzazione alle regole giuste, al contenimento nel rispetto del giusto diritto allo svago ma anche nel rispetto dei residenti del centro storico. Immaginiamo a riguardo anche un incontro con il presidente del comitato di quartiere del centro storico e con le autorità di ordine pubblico per capire insieme come trovare soluzioni a questo problema”.

E riguardo invece alle imminenti elezioni Cavalli ribadisce la totale imparzialità del Forum. Ma chiede maggior attenzione alle politiche giovanili. “Essenziale guardare al mondo del lavoro – conclude – la disoccupazione giovanile è un tema per cui vorremmo creare un desk per l'incrocio tra domanda e offerta per il mondo del lavoro giovanile e pensiamo di sviluppare protocolli con gli atenei sanniti per questo obiettivo”.