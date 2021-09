Domani rubinetti a singhiozzi in città, ecco dove e quando La Gesesa: "Interruzione dovuta ai lavori programmati sulla rete per aumentare la pressione idrica"

Nuovo intervento sulla rete idrica cittadina, e per diversi ore domani sarà necessario interrompere il servizio idrico in alcune zone di Benevento. A comunicarlo la Gesesa, l'azienda che si occupa del servizio idrico in città precisando che si tratta di "lavori programmati sulla rete per aumentare la pressione idrica". E pertanto "domani 7 settembre - spiega l'azienda - saremo costretti ad interrompere il servizio idrico dalle ore 09 alle ore 11 in via F. Iandoli e via L. Firrao del Comune di Benevento".