Covid 19, al San Pio un nuovo ricovero e nessuna dimissione Sale a 10 il numero dei pazienti attualmente nel Padiglione Santa Teresa dell'ospedale di Benevento

Sale ancora il numero dei ricoverati per Covid 19 nei reparti dedicati al San Pio di Benevento. Sono infatti 10 le persone attualmente ricoverate. Una in più rispetto a ieri che è stata ricoverata in Malattie infettive che ora conta cinque letti occupati. Cinque anche i degenti in terapia sub intensiva allestita nel reparto di Pneumologia. Nelle ultime 24 ore nessuna persona è stata dimessa ed ora si spera che il numero dei ricoverati possa mantenersi stazionario. Una situazione, quella dei ricoveri, costantemente monitorata dalle autorità sanitarie che ancora una volta chiedono a tutti di vaccinarsi per impedire di piombare nuovamente nell'emergenza sanitaria.