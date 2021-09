Bianca, la cagnolina salvata grazie all'Enpa Con la collaborazione del Comune di Cautano

La sezione provinciale E.N.P.A. (Ente Nazionale Protezione Animali) di Benevento, di recente ricostituita e di nuovo in azione per la salvaguardia degli animali, ha salvato la cagnolina Bianca (in foto) alla triste sorte del canile. Bianca era stata notata dalla neo padrona in strada, abbandonata e sola, e subito soccorsa. L’impegno poi dei volontari ENPA, nonché la loro sensibilità e prontezza nell’intervenire in casi simili hanno consentito di risparmiare alla cagnolina la dolorosa esperienza del canile. Bianca è stata quindi affidata alla nuova padrona: ora ha una casa, dove riceverà affetto, attenzioni ed amore. Importante precisare che tutto questo è stato possibile anche grazie al Comune di Cautano, che si è mostrato molto sensibile al tema dell’abbandono di animali e del randagismo, e che ha espresso parere favorevole alla stipula di apposita convenzione con l’ENPA. Quest’ultima ha da poco un nuovo organico, un nuovo Commissario Provinciale, Dario Rapuano, che ringrazia sentitamente il Comune di Cautano ed i volontari ENPA per l’immediato intervento nel caso di Bianca, e presto avrà anche il proprio Nucleo di Guardie Zoofile, che vigileranno non solo sulla tutela del patrimonio zootecnico locale, ma anche sulla tutela e sul rispetto dell’ambiente.