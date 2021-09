Orrore sul Taburno, l'Ente Parco: "Lupo ucciso con esche avvelenate" La denuncia sui social dopo il ritrovamento della carcassa

Solo pochi mesi fa l'Ente Parco Regionale del Taburno – Camposauro festeggiava il ritorno dei lupi sulle montagne sannite, agli inizi di gennaio era stata documentata la presenza stabile di un branco. Poi nei giorni scorsi l'amara scoperta: la carcassa di un lupo morto. Una notizia pubblicata e documentata con foto sui social direttamente dall'Ente Parco: “Si è riflettuto molto sulla pubblicazione di questo post accompagnato da immagini forti e altrettanto tristi – si legge sulla pagina facebook dell'Ente - ma poi abbiamo deciso di comunicare a tutti quanto accaduto alcuni giorni fa all’interno del parco. Qualche balordo – denuncia l'ente sui social - ha messo delle esche avvelenate che purtroppo hanno causato la morte di un lupo. Siamo molto amareggiati come Ente Parco per non essere riusciti a tutelare questo esemplare che da tempo frequentava il territorio compreso tra Sant’Agata dei Goti e Bonea. Purtroppo, questo gesto di inciviltà conferma che è ancora lungo il percorso intrapreso per cercare di migliorare e tutelare la flora e la fauna dell’area protetta”.

Di qui l'appello ai cittadini, a quanti amano la montagna: “Chiediamo ancora una volta l’aiuto di tutti coloro che amano la montagna e la frequentano nel rispetto delle regole: segnalate e denunciate qualsiasi situazione di illegalità di cui venite a conoscenza. Per il resto, è il tempo di agire con fermezza contro questi balordi, e state pur certi che lo faremo”.