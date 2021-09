Dal Ministero stanziati 1 milione e 200 mila euro per le scuole di Benevento Ecco i lavori previste e gli Istituti interessati

Scuole, dal Ministero dell’Istruzione un milione e 200 mila euro per l’adeguamento e messa in sicurezza degli Istituti cittadini.

In particolare, dall'Ente comunale viene precisato i progetti “approvati e finanziati” riguardano i “lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici comunali adibiti a uso scolastico per l’anno 2021/2022 per un importo complessivo pari a 200mila euro; lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della palestra scolastica dell’Istituto comprensivo Federico Torre – plesso scolastico Federico Torre per un importo complessivo di 350mila euro; lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della palestra scolastica dell’Istituto comprensivo Sant'Angelo a Sasso per un importo complessivo di 300mila euro”. Ed ancora, via libera all'intervento di “adeguamento funzionale e messa in sicurezza della palestra scolastica dell’Istituto comprensivo G.B. Bosco Lucarelli – plesso scolastico S. Modesto II per un importo complessivo di 350mila euro. I fondi stanziati dal Ministero dell’Istruzione a favore degli istituti scolastici di proprietà del Comune di Benevento ammontano dunque a un milione e 200 mila euro”.