Copertura della Tribuna al Vigorito, al via i lavori Ecco l'intervento previsto

"Sono stati avviati i lavori di messa in sicurezza della copertura della tribuna centrale dello stadio Ciro Vigorito. Quest’ultima, infatti, non è risultata rispondente alle

sollecitazioni del vento in base alla normativa vigente". E' quanto viene comunicato da Palazzo Mosti ricordando che si tratta di interventi che "prevedono la rimozione di una parte della copertura in modo da ridurre l’effetto vela determinato dal vento ed evitare in questo modo che la copertura possa sollevarsi.

Si tratta ovviamente di un intervento temporaneo - si legge in una nota - che consentirà l’utilizzo dell’impianto, seppure con un grado di copertura ridotto.

I lavori di adeguamento della struttura ai carichi del vento e di ripristino definitivo della copertura della tribuna dello stadio Ciro Vigorito dovrebbero

iniziare entro un mese".