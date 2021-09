Covid: muore un uomo al San Pio Non ce l'ha fatta un 95enne ricoverato nel reparto covid

Nuovo decesso al San Pio nel reparto Covid nella giornata di oggi: si tratta di un uomo di 95 anni, non residente nel Sannio ma a Saviano, in provincia di Napoli.

Nel nosocomio sannita si registra poi una nuova dimissione ma anche un nuovo ricovero in area covid.