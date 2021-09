Mercato pomeridiano non alimentare, si parte lunedì Ad annunciare l'iniziativa l'assessore Martignetti e il presidente mercati rionali Caruso

Un mercato pomeridiano non alimentare. E' la nuova iniziativa che partirà lunedì 13 settembre, dalle 16 alle 21, nell’area mercatale di Piazza Risorgimento.

Lo annuncia l’Assessore al Commercio, Fiere e Mercati Alfredo Martignetti e il Presidente dell’Associazione Mercati Rionali Tony Caruso.

“La richiesta formulata dall’Associazione Mercati Rionali presieduta da Tony Caruso, costituisce un’ulteriore opportunità offerta alla cittadinanza di poter accedere al mercato in un orario differente con lo scopo di intercettare fasce di utenza che, per motivi di lavoro e/o organizzativi, non possono recarsi nel consueto orario mattutino. Ritengo sia un’idea valida che evidenzia la volontà, da parte degli ambulanti, di andare avanti mediante l’adozione di iniziative in grado di superare il difficile periodo di crisi economica che attanaglia il settore. Mi auguro una larga condivisione e partecipazione della cittadinanza”. Così l’Assessore Martignetti.

Tony Caruso, promotore della richiesta, commenta positivamente il clima di collaborazione tra gli ambulanti e l’Assessorato al Commercio “auspico che la strada intrapresa negli ultimi mesi possa portare, attraverso questa e altre iniziative, a una rivitalizzazione del settore. Continueremo su questa strada perché solo attraverso un comportamento fattivo e di dialogo tra parti sociali e istituzioni è possibile pervenire a dei risultati concreti”.