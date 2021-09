Covid, al San Pio di Benevento la 329esima vittima: muore una 90enne Non ce l'ha fatta una pensionata di Maddaloni. Nuovo paziente in Terapia sub intensiva

Ancora una vittima, purtroppo, nei reparti covid dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Si tratta della 329esima vittima covid registrata dal febbraio del 2020 nell'ospedale Sannita. La donna, 90 anni, di Maddaloni, era ricoverata in Malattie infettive da alcuni giorni. All'improvviso le sue condizioni di salute si sono aggravate e il suo cuore non ce l'ha fatta a superare la malattia. Sale purtroppo anche il numero dei pazienti ricoverati in Terapia sub intensiva del San Pio. Sono diventatati sette, uno in più rispetto a ieri. Si tratta di una persona arrivata in ospedale in condizioni preoccupanti e per questo ricoverata direttamente in Pneumologia sub intensiva.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 329 su complessivi 1.344 trattati (sospetti 206 e accertati 1138) dal mese di febbraio di un anno e mezzo fa presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti risultano sono 784.

Dei 1.138 pazienti accertati positivi, trattati al San Pio, 870 sono residenti nella provincia di Benevento.