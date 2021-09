Covid, test ai piccoli alunni della Bosco Lucarelli. Mastella: evitiamo la dad La dirigente dell'istituto di Benevento Vinciguerra: "buona partecipazione, noi scuola sentinella"

Un'ulteriore iniziativa per il monitoraggio e la lotta al covid 19. L'ha messa in campo l'Istituto comprensivo Bosco Lucarelli in collaborazione con la Fondazione Missione Salute, un'associazione campana senza fini di lucro, attiva nella solidarietà e nel volontariato socio sanitario oltre che nella ricerca scientifica nel campo sanitario.

Questa mattina presso l'istituto del Rione Libertà sono stati effettuati tamponi per il monitoraggio della diffusione del covid 19 ai piccoli allievi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

Un'opportunità che l'istituto scolastico ha offerto e che ha riscosso un buon risultato come spiega la dirigente Silvia Vinciguerra.

“Siamo davvero felici della buona risposta ottenuto dall'iniziativa in termini di adesioni. Ottima partecipazione. Abbiamo diviso chi ha scelto di partecipare in piccoli gruppi, in diverse fasce orarie, per evitare ogni tipo di assembramento e distanziare il più possibile”.

E poi ha voluto chiarire: “La scuola è in prima linea nel promuovere la campagna di sensibilizzazione alla lotta al covid e ha una grande responsabilità nel diffondere ed aiutare la consapevolezza a far di tutto per combattere il virus. Trovo davvero importante – ha aggiunto - collaborare con enti privati per offrire un maggiore contributo alla scuola. Abbiamo dedicato questa prima parte del monitoraggio alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria. Proseguiremo in attesa del piano della Regione ricordando che l'Istituto Bosco Lucarelli partecipa al progetto delle 'scuole sentinella, istituti a disposizione per monitorare e controllare la diffusione del virus”.

“Si tratta di un'iniziativa molto utile – ha commentato il sindaco, Clemente Mastella- sto valutando uno screening anche per il Comune ma per la scuola è un elemento fondamentale. Quest'anno dobbiamo evitare a tutti i costi la dad e dunque massima attenzione. Anche questa volta sono stato precursore di scelte poi adottate dal Governo: l'obbligatorietà del green pass per i lavoratori delle mense e del trasporto scolastico”.

E poi rilancia “Il Comune, per il prossimo anno ha messo a disposizione mensa e trasporti gratuitamente per tutti per aiutare le economie familiari già duramente provate dalla crisi economica determinata dal covid”.

Infine ribadisce la necessità di massima attenzione e l'appello ai vaccini: “Dobbiamo attentamente seguire l'evoluzione della malattia, i contagi e continuare a promuovere la campagna vaccinale. Vaccinatevi – esorta - non farlo è un atto di egoismo”.

Infine per quel che riguarda l'edilizia scolastica “Con la preside stiamo lavorando all'operazione di ripristino dell'istituto (ndr la sede principale è stata chiusa perché non rispondente alla normativa sismica) grazie al finanziamento di 8 milioni ottenuto, e con un altro finanziamento di 350mila euro al risistemazione della palestra”.