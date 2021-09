Lonardo, vicinanza ai vigili feriti nell'incidente La senatrice del gruppo misto: un punto di riferimento per la comunità

“Esprimo la mia vicinanza ai vigili del fuoco che, ieri mattina, sono rimasti feriti in un incidente verificatosi tra Ponte e Torrecuso. A loro porgo gli auguri di una pronta guarigione e un ringraziamento sentito per l'impegno e la dedizione con cui, ogni giorno, svolgono il proprio lavoro". Così la Senatrice Sandra Lonardo che prosegue "Sempre in prima linea per assicurare e salvaguardare la sicurezza dei cittadini, i Vigili del fuoco rappresentano per tutti un punto di riferimento importante con il loro impegno straordinario al servizio della comunità.

Ai Vigili del fuoco coinvolti nell'incidente e all'intero Comando provinciale esprimo la mia vicinanza certa che sapranno superare questo momento difficile”.