Covid 19, al San Pio un nuovo ricovero e una dimissione Sette i pazienti in terapia sub intensiva del reparto di Pneumologia

Nessun decesso nelle ultime 24 ore nei reparti covid del San Pio di Benevento ma ancora un ricovero che fa restare fermo a 11 il numero dei ricoverati nonostante una dimissione. Tre le persone attualmente ricoverate in Malattie infettive, sette invece i letti occupati in terapia sub intensiva di Pneumologia. Il nuovo ingresso è avvenuto in mattinata e si tratta di una persona ancora in attesa del tampone definitivo nell'area covid del pronto soccorso.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 329 su complessivi 1.345 trattati (sospetti 206 e accertati 1139) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti risultano essere 785.