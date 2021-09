Errico: "Trasporto pubblico, in Campania nuovi treni e nuovi bus in arrivo" "Siamo passati ad un programma di investimento alquanto straordinario"

“Con impegno e determinazione prosegue l’impegno del Presidente De Luca e della Regione Campania per l’ammodernamento e il miglioramento del trasporto pubblico regionale”. Così Fernando Errico delegato del Presidente De Luca per la Napoli-Bari. “È di 1 miliardo e duecento milioni euro l’investimenti programma per 215 nuovi treni, di cui 74 già in circolazione - continua Errico - e proprio ieri mattina sono stati consegnati altri due nuovi treni “Rock” ed uno 'revampizzato' per servire le tratte regionali. A questo poi si aggiunge il programma di rinnovo dei mezzi su gomma con 1.000 nuovi autobus per le autolinee del territorio regionale. Siamo passati ad un programma di investimento alquanto straordinario, che avrà degli effetti positivi su tutta la mobilità regionale. Di questo passo - conclude Errico - avremo entro il 2025 il rinnovo di tutto il parco mezzi regionale” e a dare lavoro all’indotto delle fabbriche del settore”.