Sfregi e scritte sull'Arco di Traiano, vandali in azione Il prezioso monumento simbolo di Benevento nel mirino degli incivili

Vandali ancora in azione a Benevento. Nel mirino degli incivili il monumento cittadino più importante. L'Arco di Traiano è stato sfregiato da scritte e cuori. Non solo scarabocchi “realizzati” con dei pennarelli. Il prezioso monumento in alcuni punti è stato sfregiato probabilmente con l'utilizzo di un oggetto appuntito. Tanto è stato necessario per incidere dei nomi sul monumento che torna ad essere vittima di uno scempio come in precedenti occasioni. Una delle ultime nel febbraio del 2017 quando fu imbrattato con della vernice.

Si fa dunque sempre più indispensabile una riflessione seria sulla tutela del patrimonio artistico cittadino, magari anche attraverso una campagna di sensibilizzazione che coinvolga i più giovani.

Tra i primi a denunciare il gesto i componenti del Comitato di quartiere centro storico che, postando una foto dell'atto vandalico commentano: "Atto di vandalismo gravissimo ai danni dell'Arco di Traiano. Si condanna questo scempio".