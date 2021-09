Strada che collega Campania a Puglia, giunta Ginestra approva studio fattibilità L'arteria interessa più comuni delle province di Avellino, Benevento e Foggia

È stato approvato dalla Giunta municipale di Ginestra degli Schiavoni lo studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di una strada che collegherà la Campania con la Puglia, attraversando le province di Avellino, Benevento e Foggia che prevede un investimento superiore ai 90 milioni di euro.

La Giunta di Ginestra ha deliberato dopo che il Comune è stato individuato soggetto Capofila in un Protocollo di intesa sottoscritto dai presidenti della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, e della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ed i sindaci Zaccaria Spina (Ginestra degli Schiavoni), Lucilla Parisi (Roseto Valfortore), Raffaele Fabiano (Casalbore), Antonio Panarese (Buonalbergo), Nicola De Vizio (San Giorgio la Molara), Andrea Giallonardo (Castelfranco in Miscano).

“Stiamo assolvendo – dichiara il sindaco Zaccaria Spina – all'impegno assunto con i colleghi amministratori degli altri Enti coinvolti nel progetto, con velocità, attenzione e precisione. Riteniamo assolutamente necessario dotarci di progettualità importanti da candidare a finanziamento con i prossimi fondi nazionali ed europei dedicati. La nostra area dovrà essere centrale per il collegamento tra la Campania e la Puglia ed il progetto in questione potrà essere decisivo nella tematica attuale della salvaguardia e sviluppo delle aree interne; un anello stradale così importante potrebbe fare la storia in quanto sono sotto gli occhi di tutti le potenzialità di questi territori in termini di difesa ed avvio di tantissime attività appartenenti a settori tra i più variegati”.

Lo studio di fattibilità approvato stima un importo di 94.064.032,86 euro per la realizzazione della strada di collegamento Ginestra degli Schiavoni-San Giorgio la Molara-Casalbore-Buonalbergo-Castelfranco in Miscano-Roseto Valfortore.

L’arteria, che si pone quale veicolo anche per interscambi economici, sociali e culturali, è di fondamentale importanza per i territori interessati; sarà di dimensioni idonee al transito di autoveicoli anche di grande portata e prevede la realizzazione di un ponte sul Torrente della Ginestra e di altre opere d'arte di notevole rilevanza. Si tratterà di una viabilità a scorrimento veloce, necessaria per superare il deficit infrastrutturale ed aumentare la connettività del territorio del “Fortore” in provincia di Benevento con quello limitrofo dei Monti Dauni in provincia di Foggia; in tal modo sarà possibile uscire da una condizione di evidente marginalità economica e sociale. La realizzazione del reticolo viario di collegamento tra i sei Comuni permetterà una riduzione sensibile dei tempi di percorrenza per il traffico tra le province di Benevento e di Foggia: i circa 29 chilometri richiederanno un tempo di percorrenza di circa 25 minuti.

Un'opera strategica che si configura come la “carta vincente” per consentire l'integrazione funzionale delle aree interne della Campania con quelle della Puglia. L’inserimento dei territori in un sistema viario a scorrimento veloce costituisce un elemento portante essenziale per sostenere lo sviluppo economico dell'intera area, ove si riscontra una notevole vivacità imprenditoriale prevalentemente nel comparto zootecnico, agricolo e agrituristico con la presenza di prodotti di altissima qualità. Inoltre, la condivisione di risorse territoriali legate alla storia religiosa e culturale e al patrimonio naturalistico lega da sempre i territori interessati.