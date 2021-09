Errico: Premio Pimby Green al tratto Frasso T.-San Lorenzo M. della Napoli-Bari Il riconoscimento è stato assegnato per l'alto livello di sostenibilità che l'opera rappresenta

“Il Premio Pimby Green 2021 è stato assegnato ad RFI per il progetto della linea Alta Velocità e Capacità Napoli - Bari della tratta Frasso Telesino - San Lorenzo Maggiore ormai in fase di realizzazione”. Ad annunciarlo è Fernando Errico delegato del Presidente De Luca per l’alta velocità Napoli-Bari. “Il premio è stato assegnato per l'alto livello di sostenibilità che l'opera rappresenta, e per la sua qualità in termini di ricadute sui territori. Un’infrastruttura di mobilità strategica per il Sud, altamente sostenibile, accolta con favore dal territorio e dalle sue comunità”. Un’opera appunto Pimby: Please in my back yard. “Questa opera fondamentale per il Sannio, per il sud Italia e per tutto il Paese - continua Errico - ha conseguito la certificazione Envision con il massimo livello raggiungibile (Platinum) per il progetto della nostra tratta Frasso Telesino-San Lorenzo Maggiore. La Napoli-Bari è la prima in Europa a ottenere questi protocolli Envision che consentono di comprendere a fondo quali impatti sul territorio possono generare le opere in costruzione. La certificazione Envision - conclude Fernando Errico - ha attribuito un valore tangibile alla sostenibilità economica, ambientale e sociale di questa infrastruttura rispettosa dell'ambiente e volano di sviluppo economico e sociale del territorio”.