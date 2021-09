"Archeologi per un giorno", con il Rotary Club di Benevento Domani dalle 9.30 "alla scoperta dei segreti dello stretto di Barba"

Il Rotary Club di Benevento, quest’anno presieduto da Enza Casarella, riprende le attività sul territorio proponendo, in linea con una serie di iniziative avviate già lo scorso anno, una passeggiata storica ed ecologica, “Archeologi per un giorno, alla scoperta dei segreti dello stretto di Barba”.

L’appuntamento per i partecipanti, è previsto alle ore 9.30 di domani (12 settembre) presso la stazione di Chianche lungo la SS 88. Ad accompagnare gli amici lungo il percorso storico-ambientalistico ci saranno: Antonio Saccone, della Pro Loco di Chianche e della LIPU Benevento; Valentina Ricciardi, Mamme Rana e LIPU – Benevento; Marcello Stefanucci, Sezione LIPU Benevento.

Si raccomanda ai partecipanti di indossare un abbigliamento idoneo all’escursione e in rispetto delle disposizioni prescritte in materia dei distanziamenti sociali e uso dei dispositivi di protezione individuale.

La passeggiata storico-ambientalista è condivisa anche con il Rotaract, l’Interact e il Rotary Community Corps, e altre associazioni come: la LIPU, il WWF, Verehia, Mamme Rane, Pro Loco Chianche e Plasticfree.

Il presidente del Rotary Club di Benevento, Enza Casarella ritiene che l’intreccio delle iniziative che coinvolgono l’ambiente, la cultura e l’arte rappresentino la meraviglia della vita per noi stessi e per le future generazioni.