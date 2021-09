Asia: da domani soppressione ecopunto a contrada La Vipera "La chiusura dell'ecopunto di contrada San Chirico è stata spostata a giovedì 16 settembre"

"Domani, lunedì 13 settembre, l'ecopunto di contrada La Vipera sarà soppresso e trasferito presso il sito di via Novelli dove è stato installato il sistema di videosorveglianza; contestualmente avvisa che lo spostamento dell'ecopunto di San Chirico, previsto anch'esso per domani, per cause di natura tecnica è stato differito a giovedì 16 settembre e che da questo giorno i cittadini di quella contrada potranno conferire i rifiuti sia presso il sito di Piano Borea che presso l'ecopunto di contrada Acquafredda". A comunicarlo l'Asia di Benevento che aggiunge: "Coloro che si servono degli ecopunti comunali di rispettare l'ordinanza sindacale n.39 del 10 maggio scorso che consente il deposito unicamente dal lunedì al venerdì tra le ore 7 e le 19, ed il sabato dalle ore 7 alle 14, mentre lo vieta la domenica. Gli utenti potranno lasciare negli appositi cassonetti solo le seguenti frazioni: indifferenziato, carta e cartone, multimateriale, vetro, organico. Altre frazioni di rifiuti, quali ad esempio gli ingombranti, le pile, gli oli esausti, le apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno essere portati presso l'Ecocentro comunale".