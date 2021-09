"Benevento scuola... in presenza" La nota del partito democratico in occasione del ritorno in classe di docenti e studenti

“Benvenuta Scuola”. Così in una nota del Partito Democratico della provincia di Benevento rivolta a tutta la comunità scolastica. “Negli ultimi diciotto mesi le scuole hanno garantito e coniugato apprendimento, socialità, sicurezza e tutela della salute. Grazie al personale dirigente, docente e Ata per la passione, l'impegno, la professionalità: solo grazie alla loro dedizione è stato e sarà possibile garantire il futuro ai nostri figli. Grazie ai genitori e alle famiglie. Grazie per la sensibilità e l'amore alle mamme e ai padri, ai nonni e agli zii/zie che, oltre al lavoro e alla cura della casa, hanno collaborato fattivamente con le scuole per rendere l'istruzione erogata a distanza efficace, affiancando 'in casa' i propri figli / nipoti. Grazie alle studentesse e agli studenti per la capacità di 'resilienza' dimostrata, l'impegno e la capacità di dialogo. Con il nuovo anno scolastico, la scuola 'riapre' in presenza. Il Pd lavora per costruire - anche grazie alle risorse europee stanziate per il recovery fund - una scuola capace di rinnovarsi e di rispondere ai bisogni delle nuove generazioni e della società complessa, investendo nel futuro dei bambini e dei giovani. Per fare questo occorre costruire un contesto culturale attento e sensibile nei confronti del valore della scuola di qualità, promuovere la centralità degli studenti nel mondo della scuola e creare una vera cultura pedagogica, didattica e gestionale fondata su una vera e piena autonomia delle istituzioni scolastiche. Auguri a tutta la comunità scolastica di vivere il nuovo anno all'insegna della responsabilità, dell'impegno e della serenità”.