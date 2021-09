Contrada Serretelle, mercoledì si inaugura l'impianto di pubblica illuminazione Alle 19 l'appuntamento. Lavori finanziati con fondi Fsc per quasi 64mila euro

Sarà inaugurato mercoledì, alle ore 19, l’impianto di pubblica illuminazione realizzato in Contrada Serretelle. E' quanto annuncia il Comune, specificando che i lavori sono stati finanziati con fondi a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all’art.1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013 n.147, per un ammontare pari ad euro 63.872,50. E’ stato costruito un nuovo impianto, con tecnologia led, sulla base dei seguenti criteri progettuali:

predisposizione di canalizzazioni interrate in maniera tale da evitare che in futuro si ricorra alla posa aerea dei cavi per eventuali ampliamenti della rete; installazione di tipi di lampade di lunga durata ed elevata efficienza luminosa; qualità della luce, in termini di colore delle sorgenti luminose, adeguata alle superfici da illuminare; realizzazione di un gradevole impatto estetico, con i lavori effettuati dalla Artistica srl.