Covid. Dati stabili al San Pio di Benevento Il report dell'azienda ospedaliera

Nessuna dimissione e nessun ricovero nelle ultime ventiquattro ore. Resta stabile la situazione nei reparti covid del San Pio di Benevento. Sono anche oggi 12, come ieri, i pazienti in degenza nei reparti dedicati all'emergenza coronavirus.

Si tratta di otto cittadini sanniti e quattro residenti in altre province, di cui otto ricoverati in pneumologia sub-intensiva e quattro a malattie infettive. E' quanto emerge dal consueto bollettino comunicato dall'azienda sanitaria di via Pacevecchia ed aggiornato ad oggi, lunedì 13 settembre.

Complessivamente dei 1140 pazienti accertati positivi, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, 871 sono residenti nella provincia di Benevento.