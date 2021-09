Spettacoli, sipario alzato: ora sostenere la ripartenza “Uno dei settori più colpiti dalla crisi a causa dell'emergenza covid"

Teatri spenti ed eventi annullati per un lungo periodo, poi finalmente la ripresa. A piccoli passi, ma il sipario è tornato ad alzarsi. Soprattutto nei mesi estivi. E anche nel Sannio si prova a ripartire, ma soprattutto si spera con le varie iniziative di sostenere il comparto. A ribadirlo l'assessore agli Spettacoli, Alfredo Martignetti in occasione della presentazione della nuova edizione de' “La notte delle streghe”, evento che torna dopo la pausa dello scorso anno proprio a causa della pandemia. E se d'estate si è sperimentata soprattutto la condivisione degli spazi all'aperto, in questi giorni si dovrà fare i conti con le nuove misure come l'obbligo del green pass per accedere agli eventi.

“Stiamo riprovando a partire e già da maggio gli spettacoli messi in campo sono stati molti e in diversi settori – ricorda Martignetti - ma abbiamo cercato di dare priorità agli eventi per i piccoli che ritengo siano stati i più danneggiati da questo momento difficile. Questo per cercare di far ripartire un settore molto colpito”. E per ripartire, dunque attenzione rivolta alla storia e alle tradizioni del territorio: “Tradizioni che dovrebbero diventare un vero e proprio grand e veicolarlo il più possibile ma legando anche ad altri eventi sia dal punto di vista commerciale che enogastronomico”.