Alloggi edilizia popolare, "bene incontro al Comune" Sunia e Sicet sulle 52 unità in costruzione a contrada Capodimonte

Incontro positivo, all'Ufficio Patrimonio del Comune di Benevento, su richiesta dei

sindacati Sunia e Sicet di Benevento, per la riunione con l'assessore ai Servizi Sociali

Luigi Ambrosone e Lorena Lombardi, dirigente del Settore Patrimonio.

I rappresentanti sindacali Paolo Iorio, del Sunia, e Stefano Iovini, del Sicet, hanno osservato che sin dal mese di luglio è pronta la graduatoria definitiva mentre gli alloggi invece ancora non

sono completati, hanno chiesto chiarimenti su alcuni aspetti tecnici e sui tempi di

realizzazione dei 52 alloggi in corso di costruzione in contrada Capodimonte, ed hanno espresso preoccupazioni per l'andamento dei lavori, soprattutto tenuto conto che alcune opere importanti, quali il depuratore degli alloggi, ancora non sono stati realizzati. Sono stati

sentiti Dirigenti del Settore Urbanistica del Comune, Dirigenti della Gesesa e dirigenti dell'ACER, e sembra che i tempi di realizzazione delle opere di cui sopra non faranno ritardare la conclusione dei lavori degli alloggi. I rappresentanti sindacali nell'apprezzare

quanto veniva loro rappresentato dell'assessore Ambrosone e dai funzionari interpellati, hanno ritenuto comunque necessario che al più presto si svolga una riunione operativa di

lavoro con intervento diretto dei dirigenti dell'ACER, dirigenti del Comune e della GESESA

al fine di approfondire le ultime tematiche tecniche e operative che in qualche modo

potrebbero ritardare la conclusione dei lavori. L’assessore Ambrosone si è impegnato a tal

proposito ad organizzare al più presto la riunione, chiesta dai rappresentanti sindacali, onde

accelerare il più possibile il tutto ed evitare intoppi burocratici e/o tecnici che possano portare ritardi per la conclusione dei lavori e di conseguenza ritardare le assegnazioni dei 52

alloggi.