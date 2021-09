Trasporto scolastico, pubblicato l'avviso per le famiglie Ecco le novità previste per quest'anno

"E’ stato pubblicato presso l’Albo pretorio, l’avviso pubblico per aderire al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2021/22". Lo rende noto il comune di Benevento precisando che "l servizio, completamente gratuito, è stato ampliato rispetto al passato e si rivolge alle famiglie con figli regolarmente iscritti alla scuola dell’obbligo, fino al termine del ciclo di studi della scuola secondaria di primo grado (scuole medie), residenti in zone del perimetro urbano non servite dal trasporto pubblico ordinario. Le domande dovranno pervenire online entro il 1 ottobre 2021. Il servizio di trasporto scolastico sarà garantito comunque a partire da domani, mercoledì 15 settembre, per le famiglie che ne usufruivano già lo scorso anno e che ne hanno confermato l’adesione".

"A differenza del passato, il servizio di trasporto scolastico sarà gestito completamente online tramite un nuovo sistema informatico. Proprio per descrivere le caratteristiche del nuovo servizio, domani alle ore 12 presso la Sala dell’Antico Teatro, a Palazzo Paolo V, si terrà una conferenza stampa in cui verranno illustrate le novità introdotte per accedere al servizio e gestire pagamenti, comunicazioni e attestazioni sia tramite il nuovo portale web, sia attraverso una Appattivabile su smartphone. L’incontro servirà anche a descrivere le caratteristiche e le modalità di iscrizione al servizio di mensa scolastica, che partirà dal prossimo 27 settembre".