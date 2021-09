Giordano: Citta Spettacolo in sicurezza, nessun picco di contagi covid Il bilancio del direttore artistico del festival a 15 giorni dalla sua conclusione

"Renascenda è stato il tema propulsore della XLII edizione di "Benevento Città Spettacolo"" nonché lo spirito con il quale abbiamo affrontato l'organizzazione del Festival".

Così Renato Giordano, direttore artistico della manifestazione tira le somme dell'appuntamento a due settimane dalla sua conclusione: "Il riscontro del pubblico e l'enorme afflusso che è stato registrato nella settimana di appuntamenti, dal 24 al 30 agosto, hanno dimostrato che ripartire insieme è possibile, ovviamente con le dovute modalità, che inevitabilmente devono fare i conti con il momento storico che l'intera umanità sta affrontando.

Ripartire in sicurezza è possibile anche ai tempi del Covid-19 e Città Spettacolo lo ha dimostrato: possiamo affermarlo con statistica certezza a due settimane dal termine del Festival. In questi 14 giorni, infatti, la curva dei contagi non è aumentata a Benevento, nonostante i detrattori remassero contro, strumentalizzando l’emergenza.

Un complesso che ha coinvolto artisti, operatori del mondo dello spettacolo e non solo. Eventi sold-out e prenotazioni provenienti anche da fuori Regione, che hanno fatto registrare il pienone anche presso le strutture ricettive e i ristoranti della città, incrementando non di poco l’indotto economico.

Non posso che ringraziare l'Amministrazione Comunale di Benevento, l'Organizzazione e i collaboratori per aver reso tutto questo possibile. Ringrazio i cittadini e i turisti per aver reso Benevento una splendida Città Spettacolo".l