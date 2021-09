Vertenza Cam di Paolisi, la solidarietà del presidente Di Maria I lavoratori in sciopero per la difesa del proprio impiego

“I lavoratori della CAM di Paolisi del gruppo Aeronautico DEMA sono in sciopero per la difesa del proprio posto di lavoro. La Provincia esprime piena solidarietà per questa lotta ai lavoratori e alle loro famiglie".

E' quanto dichiara Antonio Di Maria, Presidente della Provincia di Benevento. "E’ concreta, infatti, la minaccia di licenziamento per 56 dei 160 dipendenti, tutti in cassa integrazione. La valle Caudina, come del resto tutto il Sannio, ha già sofferto molto per gli effetti della pandemia che ha fermato i segnali di ripresa che stavano emergendo verso la fine del 2019. Io auspico che si possano determinare le condizioni per un dialogo tra i lavoratori e la direzione aziendale capaci di scongiurare il traumatico ed inaccettabile ridimensionamento di una bella realtà produttiva. La Provincia, nei limiti delle proprie competenze, è disponibile sin d’ora a fare la propria parte a favore dei lavoratori, della stessa Cam e della Valle Caudina” .