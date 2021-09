Ripartono le scuole. Mastella: segnale di normalità ma non abbassiamo la guardia Il sindaco ha presenziato alla riapertura degli istituti cittadini

“Oggi ripartono tutte le scuole e il mio augurio è che questo possa essere un anno scolastico sereno”.

Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella sull'avvio dell'anno scolastico a cui ha presenziato in numerosi istituti cittadini.

“Abbiamo immaginato – prosegue - misure di sostegno alle famiglie degli studenti, in questi mesi tra i più danneggiati dagli effetti dalla pandemia: trasporti e mensa scolastica saranno gratuiti sotto la soglia dei 21 mila euro ISEE e, mentre chi supera tale soglia pagherà solo il 30%. La ripresa in presenza delle attività scolastiche è un enorme segnale di ritorno alla normalità, insieme ne stiamo uscendo ma non bisogna ancora abbassare la guardia. Buona Scuola a tutti, soprattutto ai più piccoli”.