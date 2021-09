Crisi post covid, Ambrosone: si punta a ridurre disagio per le famiglie L'assessore alle Politiche sociali: "Circa duecento le domande già presentate"

Ancora tante le famiglie in difficoltà economica a causa della pandemia. A Benevento il comune nei giorni scorsi ha deciso di prorogare i termini per fare richiesta dei voucher sociali ed accedere ai bonus per i canoni di locazione nonché per il pagamento delle utenze domestiche sostenute da gennaio a giugno di quest'anno. Misure messe in campo all'inizio dell'emergenza covid, ma che tornano con nuove modalità. Ad illustrare le iniziative messe in campo è l'assessore alle Politiche sociali, Luigi Ambrosone che precisa anzitutto la possibilità questa volta di poter accedere ad un ventaglio più ampio di attività convenzionate.

“Quest'anno abbiamo cercato di fare in modo che si convenzionassero tutti – spiega Ambrosone - affinché ci fosse un'inclusione sociale e che tutte le famiglie non debbano essere obbligate a spendere presso una sola attività, ma in questo modo ognuno potrà scegliere liberamente cosa acquistare ovviamente tra generi alimentari e prodotti per l'igiene e la sanificazione”.

Attenzione rivolta, inoltre, ai più giovani. Il delegato al settore illustra una delle nuove misure in questo caso volta a garantire a tutti l'accesso alle attività sportive. “Con il progetto 'Dreams' che consente a tanti ragazzi di fare attività sportiva gratuitamente presso le palestre di Benevento che si sono convenzionate con la finalità di creare sempre più inclusione sociale”.

Intanto ad oggi sono “circa duecento le domande presentate” a fronte delle “seicento presentate negli scorsi anni, circa cento per i canoni di locazione”. E dunque, iniziative che “hanno consentito

di ridurre il disagio per tante famiglie”.