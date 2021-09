Benevento, pubblica illuminazione accesa a contrada Serretelle - FOTO Soddisfatti i residenti. Mastella: prima di me disamministrazione totale. Ora tocca a via Magistrale

Dal buio alla luce. Dopo anni di attesa, campagna elettorale o no, ieri sera decine di famiglie hanno finalmente visto la strada comunale dinanzi alle proprie case illuminarsi. Un off – on scandito con il classico conto alla rovescia a gran voce dal sindaco uscente Clemente Mastella e dagli stessi residenti di contrada Serretelle. Ore 19.40. La stradina che dalla statale appia si inerpica sulla collina alle spalle del centro commerciale Buonvento è stata illuminata e ripristinata anche se solo in parte. Resta infatti un tratto, a poche centinai di metri da Santa Clementina che per ora resta fortemente sconnesso. “Presto la strada sarà aggiustata in modo anche da permettere alle persone di raggiungere la città aggirando la rotonda del centro commerciale sempre trafficata” ha infatti spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello. Tante, dunque, le persone che ieri sera a contrada Serretelle hanno atteso il primo cittadino che ha poi rimarcato l'impegno della sua amministrazione per le contrade: “dopo i numeri civici in questa zona finalmente le luci ed altre migliorie”. Tagliato anche un grosso albero, pericoloso per gli automobilisti a causa del tronco che in obliquo invadeva la già stretta corsia e rifatto un piccolo ponticello deteriorato dagli eventi atmosferici. Nell'area anche nuove cunette, ripristinate durante il passaggio dei cavi per la pubblica illuminazione realizzata da Artistica. “Impresa – ha poi annunciato Mastella – che si è aggiudicata anche la nuova illuminazione lungo la via magistrale, l'arteria nel cuore della città che abbraccia i luoghi principali del centro storico. Speriamo di terminare le opere per la fine dell'anno. Sarà una cosa fantastica. Troppe cose erano attese in questa città da anni. Questo significa una disamministrazione totale per tantissimi aspetti ha tuonato il sindaco contro la precedente amministrazione -.

Lavori di illuminazione che a contrada Serretelle proseguiranno ancora con l'installazione di altri sette pali che si aggiungeranno ai 45 già accesi.