Visite senologiche ed urologiche sabato e domenica a Capodimonte e Pacevecchia Iniziativa del Comune di Benevento, Croce Rossa Italiana e Ospedale Fatebenefratelli

Doppio e conclusivo appuntamento, almeno nella consiliatura ormai agli sgoccioli, per l’iniziativa voluta dalla Consigliera Delegata alle Pari Opportunità del Comune di Benevento, la Croce Rossa Italiana e l’Ospedale Fatebenefratelli, al fine di assicurare prestazioni sanitarie gratuite in favore di cittadini indigenti.

‘’Un ciclo iniziato nel 2018 e che in questi anni - spiega Patrizia Callaro, consigliera comunale con delega alle Pari Opportunità - ha sicuramente contribuito a far sentire i cittadini più vicini alle istituzioni, pubbliche e private.

Gli ultimi due appuntamenti sono in programma per sabato 18 e domenica 19 Settembre. Vedranno, per la giornata di Sabato , dalle 14:30 alle 17:30 nel piazzale antistante la Chiesa di S. Giuseppe Moscati a Capodimonte, la visita senologica ed ecografia a cura del dottore Giancarlo Palladino.

Domenica 19 settembre, invece, dalle 09:30 alle 12:30, sarà la volta della visita urologica ed ecografia a cura del dottore Giovanni Castelluzzo, che si terrà nel piazzale antistante la Chiesa di Santa Maria della Pace a Pacevecchia. Entrambe le iniziative vedranno il supporto delle infermiere volontarie della CRI, come già avvenuto in questi anni.



‘’ La prevenzione sanitaria - prosegue la Callaro - non dovrebbe mai avere barriere di alcun tipo, tantomeno quelle di ordine economico. Spero, davvero, che questi appuntamenti

abbiano fatto sentire meno soli coloro che sono in difficoltà, con l’obiettivo di rendere il diritto alla salute, che passa principalmente attraverso la prevenzione, un diritto fondamentale ed imprescindibile.

La prestazione sarà eseguita senza alcuna prenotazione. Sarà infatti sufficiente - conclude la consigliera Callaro - presentarsi Sabato 18 e Domenica 19 Settembre direttamente sul posto e riceverla secondo il proprio ordine di arrivo’’