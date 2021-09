Asl di Benevento, open day vaccini Covid per le terze dosi: si parte lunedì Ecco i giorni e gli orari di apertura dei centri vaccinali per le categorie previste

Si parte lunedì prossimo, 20 settembre, con la somministrazione della terza dose di vaccino anti covid-19 alle persone fragili a partire dalle categorie indicate dalla circolare del Ministero della Salute

La dose addizionale, che va somministrata dopo almeno 28 giorni dall’ultima, è rivolta in via prioritaria ai soggetti trapiantati e immunocompromessi, tra cui, ad esempio, pazienti con patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi in trattamento e fino ai 6 mesi dalla sospensione delle cure, o ancora persone in dialisi e con insufficienza renale cronica grave.

I Centri Vaccinali dell’Asl saranno aperti da lunedi prossimo secondo il calendario che segue per accogliere i cittadini che, a completamento del ciclo vaccinale, devono ricevere la terza dose di vaccino:

Benevento (ex caserma Pepicelli):

Da lunedì a venerdì dalle 9 alle ore 14



Montesarchio:

Lunedì e giovedì dalle 9 alle 12

Martedi, mercoledì, venerdì dalle 14 alle 18



San Giorgio del Sannio:

Mercoledì e Venerdì dalle 9 alle 14



Sant’Agata dei goti:

Da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 12



Morcone:

Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13



San Marco:

Mercoledì dalle 14 alle 18



San Bartolomeo:

Martedì dalle 14 alle 18



Telese Terme:

Martedì dalle 15 alle 18



Cerreto Sannita:

Martedì e giovedì dalle 8 alle 13



Frenetica, dunque, la programmazione per la direzione strategica di via Oderisio e per gli operatori coinvolti. “In queste ore - dichiara il DG dell’Asl, Gennaro Volpe - stiamo pianificando, in attuazione alle disposizioni della Unità di Crisi Regionale, anche la somministrazione, a partire dalla prossima settimana, delle terze dosi di vaccino per le persone ricoverate nelle RSA (Residenze Sanitarie Assistite) che sono a maggior rischio di sviluppare malattie gravi per la loro condizione di fragilità. La terza dose in questi casi serve a mantenere nel tempo un adeguato livello di risposta immunitaria”.