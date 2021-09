Accoglienza famiglie afghane, accordo tra Prefettura e Campoli del Monte Taburno Ancora un comune sannita che ha aderito all'iniziativa per i profughi

Questa mattina il Prefetto di Benevento, Carlo Torlontano e il sindaco del comune di Campoli del Monte Taburno, Tommaso Nicola Grasso, hanno sottoscritto in Prefettura un accordo per la gestione dell’accoglienza delle famiglie afghane. Il Comune di Campoli si impegna ad ospitare presso una struttura di proprietà alcuni tra i nuclei familiari che saranno trasferiti nel territorio sannita facendosi carico di tutte le prestazioni necessarie a consentire una piena integrazione degli afghani nel territorio. La Prefettura, invece, provvederà al rimborso delle spese sostenute dall’ente locale per l’erogazione dei servizi resi, previa apposita rendicontazione.

Nei prossimi giorni saranno convocati per la sottoscrizione dello schema di accordo anche altri amministratori locali. Il Prefetto, nell’esprimere “un sentito ringraziamento per la sensibilità, la solidarietà e l’attenzione mostrata dal territorio nell’attuale contingenza emergenziale, ha auspicato che siffatte manifestazioni di efficiente sinergia interistituzionale e di leale collaborazione possano continuare a caratterizzare la realtà sannita nella governance dei fenomeni che coinvolgono diverse Pubbliche Amministrazioni”.