Errico: "Quest’anno aperti tutti i cantieri linea ferroviaria Napoli - Bari" L’annuncio nel corso dell’assemblea di Confindustria a Limatola

“Da quest’anno tutti i cantieri della linea Ac/Av Napoli –Bari saranno operativi. E, entro il 2023, con il completamento delle tratte Napoli - Cancello e Cancello – Frasso Telesino, partirà il primo collegamento diretto tra Napoli e Bari”. Ad annunciarlo è stato Fernando Errico, Delegato del Presidente De Luca per la Na-Ba, nel corso dell’assemblea di Confindustria Benevento che si è tenuta al Castello di Limatola. “Sono d’accordo con il Presidente Vigorito quando dice che bisogna lavorare come squadra per il bene del territorio e proprio grazie a questa squadra abbiamo ottenuto lo scalo merci della Na-Ba a Ponte Valentino. Ognuno di noi ha fatto la propria parte: Regione Campania , Confindustria, Comune di Benevento e Consorzio Asi. L’alta velocità- ha continuato Errico - è considerata strategica per lo sviluppo economico del Sud e dell'intero Paese. Con i suoi miliardi di euro di investimenti sta producendo ricadute economiche importanti su imprese e lavoratori. Un’opera rispettosa dell'ambiente, volano di sviluppo economico e sociale nella fase di realizzazione e in quella di utilizzo”. Ha concluso Fernando Errico: “Ringrazio il Presidente Vigorito e tutta Confindustria per l’invito e anche per le tante sollecitazioni , proposte ed idee progettuali che mi arrivano dal mondo delle imprese per intraprendere un’azione comune”.