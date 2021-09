Scuola Regionale di Polizia Locale, Abbate "Programmata la ripartenza" "Rilanciare la scuola per mobilità sostenibile e sicurezza contro diffusione covid"

“La Scuola Regionale di Polizia Locale della Regione Campania costituisce senza dubbio un’eccellenza nel panorama formativo dei corpi di polizia vantando una lunga esperienza. L’emergenza sanitaria provocata dal covid19 ha, sicuramente, condizionato l’operatività dell’Ente che ha potuto svolgere esclusivamente attività formativa a distanza”. A dichiararlo il consigliere regionale Gino Abbate nonché presidente della Scuola di Polizia Locale Regionale con sede a Benevento.

“Oggi grazie alla diffusione della vaccinazione, soprattutto, tra gli operatori dei corpi di polizia, si può programmare con maggiore serenità anche con eventi in presenza, nel pieno rispetto delle misure di distanziamento. La Scuola ha predisposto la programmazione dell’attività didattica per il periodo settembre –

dicembre 2021 ponendo grande attenzione alle esigenze manifestate dai vari corpi di polizia locale. Grande attenzione sarà data ai temi della sicurezza stradale, delle misure di safety and security nelle manifestazioni pubbliche ma anche alla legislazione edilizia e alle funzioni di controllo e ai numerosi ambiti dove, da anni, svolge un ruolo di grande supporto nella formazione. Ritengo necessario, - aggiunge il consigliere regionale - rilanciare l’attività della Scuola anche in relazione ad interventi mirati al sostegno degli investimenti nella direzione della sicurezza dei centri urbani, pianificando interventi volti a cofinanziare sistemi di videosorveglianza, nonché di mezzi da adibire al trasporto degli agenti. In questo ambito grande attenzione deve essere riservata alla mobilità sostenibile delle forze di polizia, soprattutto nei centri storici dei numerosi

comuni della regione Campania.

Sarà mia premura – continua - organizzare delle giornate di confronto con i vari rappresentanti dei corpi di polizia locale, per rendere l’operatività dell’ente sempre più vicina alle esigenze attuali e del futuro degli operatori dei corpi di polizia. Grande attenzione dovrà essere rivolta ai riflessi determinati dall’emergenza sanitaria del covid19, anche in relazione all’organizzazione del servizio dei corpi di polizia locale. Tale elemento può favorire una programmazione delle attività formative sempre più utili alla quotidiana azione svolta dagli operatori delle forze di polizia locale, che costituiscono un indiscusso punto di riferimento per i cittadini nella loro quotidianità. La Scuola Regionale di Polizia Locale della Regione Campania – conclude - ha tutti i requisiti per

poter assumere una centralità, nell’ambito della formazione e aggiornamento professionale dei corpi di polizia locale anche grazie al supporto di docenti di comprovata esperienza e professionalità. Ci attendono grandi sfide e sono sicuro che ognuno nel suo ruolo saprà svolgere la sua parte".