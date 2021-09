Cura della persona assistita, il Fatebefratelli si colora di arancione Per porre l'attenzione ed informare l'opinione pubblica sul tema del Rischio Clinico

L'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento ha aderito alla “Giornata Nazionale per la Sicurezza delle Cure e della Persona Assistita”, istituita dal Ministero della Salute per porre l'attenzione ed informare l'opinione pubblica sul tema del Rischio Clinico.

La Regione Campania ha ritenuto di accogliere l'invito nazionale coinvolgendo le Aziende Sanitarie per la presentazione e la condivisione di proprie iniziative ed esperienze.

Questa sera alle ore 20.00 il Superiore del Fatebenefratelli di Benevento, Fra Gianmarco Languez, ha deciso di sostenere tale importante iniziativa illuminando di colore arancione il prospetto principale dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù FBF in viale Principe di Napoli, come accadrà per i monumenti nazionale dei singoli Paesi aderenti in base a quanto stabilito anche a livello internazionale.