"Giornate Europee del Patrimonio", ecco il programma a Benevento Il 25 e il 26 settembre presso il Museo del Sannio

La Provincia di Benevento partecipa alle "Giornate Europee del Patrimonio", in programma per il 25 e 26 settembre, promosse dal Consiglio d'Europa in collaborazione con la Commissione UE, che si svolgono nei 50 paesi aderenti alla Convenzione culturale europea. Lo comunicano il presidente Antonio Di Maria e l'amministratore unico di Sannio Europa, la società in house che cura la promozione della rete museale, Giuseppe Sauchella.

Il tema di quest'anno riveste particolare rilevanza, in quanto stimola la partecipazione e la fruizione del patrimonio culturale di tutti i cittadini, richiamando ogni fascia d'età, gruppi etnici, minoranze presenti sul territorio e persone con disabilità. Lo slogan "Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!" è, difatti, la traduzione letterale del claim "Heritage: All inclusive", scelto dal Consiglio d'Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione. L'attività proposta, dal titolo "Le verità nascoste. Un tesoro da scoprire", tutta dedicata ai bambini, si svolgerà, appunto, nei giorni 25 e 26 settembre, a partire dalle ore 16 e fino alle 17,30, presso il Museo del Sannio.

Una visita che si trasformerà in una caccia al tesoro... Chi sarà il più scaltro a risolvere gli enigmi? Chi sarà il più abile a scrutare gli indizi per completare il percorso, utilizzando capacità di osservazione, memoria e spirito di squadra! I ragazzi verranno catapultati in un'avventura alla ricerca di verità nascoste, una mappa li aiuterà a seguire le tracce di un tesoro da scoprire, appartenuto pensate un po', al principe longobardo che fece di Benevento il suo Ducato.