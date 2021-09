Covid al San Pio di Benevento due pazienti dimessi ed altrettanti nuovi ricoveri Sono cinque le persone ancora ricoverate in terapia sub intensiva del nosocomio sannita

Resta tredici il numero dei pazienti ricoverati a causa del Covid 19 nell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Due i pazienti che per fortuna hanno lasciato la struttura ospedaliera sannita dopo essere stati dichiarati guariti. Purtroppo, però, di contro sono arrivati due persone che, a causa dei sintomi del coronavirus, hanno dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere. Cinque le persone attualmente ricoverate in terapia sub intensiva del reparto di Pneumologia, otto quelle in Malattie infettive. Dei tredici ricoverati 10 sono della provincia di Benevento, altri tre invece trasferiti da centri della regione.