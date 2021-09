Illuminazione via Magistrale: nuove luci per il centro di Benevento L'annuncio del sindaco Mastella: saranno sostituiti i corpi illuminanti



“Ho il piacere di comunicare che, in data 14 settembre, su apposita piattaforma elettronica e secondo le procedure di legge, sono stati affidati i lavori di riqualificazione della illuminazione della via magistrale, ovvero del decumano maximus della città romana, longobarda e pontificia, corrispondente al Corso Garibaldi e viale S. Lorenzo; dalla Rocca dei Rettori alla Basilica della Madonna delle Grazie". Ad annunciarlo è il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che spiega nel dettaglio le opere: "Saranno sostituiti i corpi illuminanti, non i lampioni, progettati dall’arch. Pagliara, con innovativa tecnologia LED; saranno invece sostituiti i lampioni di via Traiano e viale S. Lorenzo con appositi lampioni disegnati dal light designer Filippo Cannata, che si è ispirato al simbolo della strega. Sarà inoltre illuminata, in modo innovativo e artistico, piazza Roma, così come saranno valorizzate con illuminazione dedicata le quinte dei principali palazzi del Corso Cittadino. Del progetto di riqualificazione illuminotecnica farà parte anche il Ponte Leproso a cui verrà finalmente restituita la dignità di monumento che gli spetta. Si porta a realizzazione concreta uno dei progetti del Pics; nei prossimi giorni seguiranno gli affidamenti dei lavori di altri cinque progetti che illustreremo nei particolari. Un ringraziamento alla struttura dell’ufficio PICS, del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici che hanno collaborato alla realizzazione di questo risultato” ha concluso il primo cittadino.