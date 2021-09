Il museo del parco del Taburno, l'idea diventa progetto Nello storico Palazzo Caporaso, grazie ad un finanziamento regionale

Un'idea che diventa progetto. Parliamo del museo del parco del Taburno Camposauro.

Si tratta di un progetto ambizioso che l'Ente Parco ha avviato in sinergia con il Comune di Cautano, il quale ha concesso, in comodato d’uso , tutto lo storico palazzo Caporaso, situato nella piazza centrale del paese e attuale sede dell’Ente Parco: dove sarà riservata al museo un’apposita ala.

Il Museo del Parco verrà realizzato grazie ad un futuro finanziamento regionale: il progetto definitivo prevede la creazione di uno spazio espositivo che vedrà la ricostruzione in scala di paesaggi e di ambienti antichi con percorsi multimediali e musicali, video e allestimenti che renderanno la visita istruttiva e accessibile a tutti. L’opera progettuale del museo prevede la realizzazione di tre diversi spazi: il piano terra, sarà caratterizzato da un grande salone in pietra dove verrà allestito un percorso sia virtuale che espositivo sulla flora e sulla fauna selvatica, con la possibilità di "vedere" e "sentire" in modo tridimensionale le specie protette.

Al primo piano è previsto un altro spazio virtuale che insieme a cartelli informativi e diversi reperti racconterà gli aspetti geomorfologici del parco; infine la terza sezione, allestita al secondo piano di palazzo Caporaso, rappresenterà una straordinaria finestra sulla storia, sui sentieri e sui luoghi più caratteristici presenti nell’area protetta.

A questo si aggiunge una piccola sezione dedicata alle eccellenze enogastronomiche che si producono sul Taburno Camposauro.

“Quando è nata l’idea di dare vita al Museo del Parco, lo si è fatto avendo in mente un obiettivo preciso: potenziare il turismo "green" e offrire ai visitatori della nostra amata montagna un’ulteriore occasione per far visita al Taburno Camposauro.

Nel progetto creato ed avviato con il comune di Cautano, abbiamo pensato che il museo possa dare al turista una visione d’insieme dei tanti luoghi e geositi presenti nell’area protetta, da visitare e scoprire “de visu” percorrendo uno dei tanti sentieri illustrati.”

Ha dichiarato il Presidente dell’Ente Parco, Costantino Caturano, che ha aggiunto: ”Si tratta di un progetto che andrà di pari passo con la candidatura Unesco denominata "Global Geoparks", un’occasione imperdibile che se andrà a buon fine potrà portare nel nostro territorio visitatori da tutto il mondo grazie all’inserimento nel prestigioso circuito Unesco. Per questo riteniamo che la realizzazione di un Museo del Parco del Taburno Camposauro coniughi le esigenze di un turismo al passo con i tempi, nuovo e dinamico ".

Il museo sarà un luogo dove potrà essere valorizzato il patrimonio ambientalistico ma al contempo custodita la memoria collettiva di luoghi di grande rilevanza storica.

"L'amministrazione comunale - ha spiegato il Sindaco di Cautano, Alessandro Gisoldi - ha accettato e condiviso la volontà di realizzare un museo didattico del parco del Taburno Camposauro, con particolare attenzione alle peculiarità geologiche della montagna che la rendono unica nel suo genere.

La sua realizzazione rappresenterà, infatti, un tassello importante verso un turismo informato e rispettoso della natura che restituisca finalmente un ruolo di primo piano agli splendidi luoghi in cui viviamo e a Cautano in particolare. Come amministrazione abbiamo deliberato in questa direzione perché riteniamo possa essere una buona occasione per valorizzare anche il tessuto economico della ricettività presente a Cautano nonché quello storico culturale presente in Valle Vitulanese.