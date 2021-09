Comitato Centro Storico: ancora una notte 'incivile', dove sono i controlli? La denuncia del comitato di quartiere: le strade come latrine, trafugati anche tubi acqua piovana

Ancora una denuncia dal Comitato di Quartiere Centro Storico di Benevento dopo l'ennesima notte di "inciviltà" nella zona in cui si raccoglie la movida cittadina.

"Ieri sera - denunciano i residenti -, ancora una volta, il Centro Storico è stato teatro di inciviltà e condotte illecite. Le strade diventano latrine, la mattina si raccolgono (a cura dei cittadini) bottiglie, bicchieri e si disinfetta il basolato impregnato di urina. Si lascia che, per tutta la notte, la musica venga "sparata" ad alto volume. A Vico III Settembre, ancora, ignoti hanno trafugato i tubi dell'acqua piovana, in rame (queste sono le prescrizioni della Soprintendenza e, per un proprietario, rappresentano un esborso non indifferente). Dove sono i controlli? Chi ci amministra e chi dovrebbe vegliare sulla sicurezza è consapevole che il degrado avanza di giorno in giorno?

Nessuno tra Comune, Prefettura e Procura potrà dire di non sapere! Abbiamo informato tutti, con strumenti formali e "certificati". Ora, non domani, non tra un mese, pretendiamo risposte!

Ieri, mentre tutto questo avveniva, si teneva una manifestazione, la "Notte delle Streghe"... Si balla e si canta ma, a nostro giudizio, ci sarebbe ben poco da festeggiare".