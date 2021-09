Via dei Liguri Bebiani, Pasquariello: finanziati lavori di riqualificazione Si renderà più sicura la strada che da Via Valfortore, attraversando diverse contrade

"Nell'ambito dei fondi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio derivanti dal decreto del Ministero dell’Interno 23 febbraio 2021 che ha determinato gli enti beneficiari del contributo di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge numero 145/18, il Comune di Benevento ha ottenuto un finanziamento pari ad euro 2.500.000 per la riqualificazione della Via dei Liguri Bebiani". A comunicarlo il Clemente Mastella e l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello che in merito precisa: "Con il progetto finanziato si riqualificherà' e si renderà più sicura la strada (lunga 4.600 metri) che da Via Valfortore, attraversando le contrade Ripamorta, Acquafredda e San Francesco, giunge alla Zona ASI di Ponte Valentino. Sarà ripristinata la carreggiata per la sua interezza oltre le annesse opere d'arte laterali (muri, cunette, banchine). Particolare attenzione sarà riservata alla regimentazione delle acque meteoriche sia di quelle incidenti direttamente sulla sede stradale, sia di quelle confluenti dalle aree circostanti. Nell'ambito degli stessi fondi il Comune di Benevento ha ottenuto anche il finanziamento necessario all'adeguamento antisismico delle scuole Pacevecchia e Sant'Angelo a Sasso (nella misura di circa un milione di euro per ciascuno dei due edifici scolastici). Ancora una volta - commenta infine Pasquariello - viene premiato l'impegno e la capacità progettuale dell'Amministrazione Mastella, sempre attenta ad intercettare risorse necessarie al miglioramento della vita della comunità amministrata".