La Notte delle streghe, buona la prima. Stasera si replica Partecipazione e coinvolgimento per la manifestazione promossa da Sannitamania

Dalle formule magiche al loro più importante ritiro: il Sabba. Benevento si è immersa nella magia della sua leggenda madre con la Notte delle Streghe. Buona partecipazione per l'appuntamento promosso dall'associazione Sannitamania che, per il nono anno, ha riproposto l'evento. Una due giorni che ieri e stasera animerà l'intero centro storico in un itinerario destinato alla scoperta di ogni aspetto di queste affascinati figure del folklore popolare.

Le location più suggestive della città hanno ospitato i racconti, gli spettacoli e perfino la musica tutta dedicata al tema.

Una serata di fine estate perfetta per scoprire e riscoprire antiche storie immergendosi in ogni aspetto che riguarda la leggenda delle janare.

Dal museo di via San Gaetano, che ha ospitato i racconti a cura di Enzo Gravina all'esposizione dei supplizi a cui erano condannate le streghe. Dalle danze orgiastiche del Sabba al processo per condannarle al rogo.

E stasera si replica per lasciarsi conquistare ancora dalla malie delle streghe.