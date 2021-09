Appia, Mastella: strade centro commerciale, al via lavori "Andrà a risolvere l'annoso problema di traffico veicolare nell'area e lungo tutta la via Appia"

"In seguito ad un complesso iter amministrativo è stato superato il primo step per intervenire, con opere di riqualificazione, sul complesso di strade che gravitano intorno al Centro commerciale Buonvento". Ad annunciarlo il sindaco Clemente Mastella che in merito precisa: "Si tratta di un traguardo importante che andrà a risolvere l'annoso problema di traffico veicolare nell'area e lungo tutta la via Appia, che migliorerà la qualità della vita delle famiglie che vivono in quella zona, di chi per lavoro percorre ogni giorno quella strada, dei fruitori del centro commerciale e dei tanti automobilisti. Il progetto prevede la realizzazione di opere di ripristino, consolidamento geotecnico e prolungamento della strada Serretelle e dei tratti viari che collegano il centro commerciale alla viabilità esterna. Questi interventi, per l'importo di oltre 1 milione di euro, agevoleranno il traffico veicolare lungo il tratto della via Appia ed in particolare nel tratto che va dal bivio con via Serretelle alla rotatoria antistante il Centro Commerciale Buonvento e da questa a via Napoli del Rione Libertà, anche in vista della prevedibile apertura di nuovi esercizi commerciali previsti in zona".

Il primo cittadino, inoltre, sottolinea: "Abbiamo impiegato tre anni, in quanto purtroppo due sono stati persi a causa della pandemia da Covid-19, ma i lavori saranno veloci. È un ulteriore risultato di tre anni di progettazione e lavoro intenso per migliorare la qualità della vita dei cittadini e per portare Benevento fuori dall'isolamento a cui era stata condannata".