Unisannio, Canfora: green pass? buona risposta degli studenti Il Rettore dell'Ateno sannita: “Didattica in presenza il vero valore aggiunto”

Pochi giorni e tutti i corsi riprenderanno in presenza. Si prova a tornare gradualmente ai livelli del periodo pre-covid seppur con le nuove misure imposte dalla pandemia. L'Università del Sannio dopo aver avviato i primi corsi entro fine mese conta di poter far ripartire tutte le attività didattiche in aula. Ad assicurarlo il rettore dell'Ateneo, Gerardo Canfora che ribadisce l'importanza della didattica in aula.

“Entro la fine del mese – assicura Canfora - tutti i corsi partiranno in presenza, seppur conservando la possibilità del canale remoto ma l'idea di fondo è di privilegiare il contatto tra gli studenti. Lo abbiamo imparato negli ultimi due anni: la dimensione umana, la possibilità di lavorare insieme è una dimensione importante per la formazione università. Ovviamente – ribadisce il Rettore dell'Università degli studi del Sannio - lo abbiamo fatto predisponendo tutte le misure di sicurezza, i controlli, recuperando tutti gli spazi possibili per garantire il distanziamento durante le lezioni”.

Bene, inoltre, sin dai primi giorni anche l'utilizzo del green pass: “Non abbiamo riscontrato particolari problemi – spiega Canfora - gli studenti hanno volontariamente mostrato il green pass all'ingresso”.

Un passaggio per “riassaporare la possibilità di lavorare insieme nelle aule e nei laboratori che – sottolinea ancora il Rettore - è il vero valore aggiunto del percorso università”.

E così puntando su distanziamento e certificazione verde nei prossimi giorni partiranno anche le attività dei corsi per gli studenti del primo anno: “L'Università di Ingegneria è partita solo con i cosiddetti precorsi e le lezioni per il primo anno prenderanno il via a partire da domani, 20 settembre, per cui entro fine mese avremo tutte le attività a regime”.