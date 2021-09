Covid 19, ancora una vittima al San Pio di Benevento, muore una 91enne Si tratta di una pensionata di Sant'Angelo a Cupolo. Sono 330 le vittime dal febbraio 2020

Torna a crescere, purtroppo, il bilancio delle vittime covid in provincia di Benevento. Al San Pio di Benevento la 330esima vittima a causa del coronavirus. Si tratta di una 91 anni di Sant'Angelo a Cupolo che era ricoverata da giorni nei reparti dedicati alla cura del virus. Invariato il numero dei pazienti all'interno del reparto di terapia sub intensiva di Pneumologia dove attualmente sono ricoverati sei pazienti. Otto quelli in Malattie infettive per un totale di 14 persone che necessitano cure ospedaliere. Di Queste undici sono sannite, 3 provenienti da fuori provincia.

Nel Sannio, come si ricorderà, le prime vittime covid risalgono a marzo del 2020. diciassette erano stati i morti durante la prima ondata pandemica che aveva solo sfiorato il Sannio e in particolare a causa di un cluster all'interno di una struttura sanitaria di riabilitazione. Datti assai peggiori, invece, nell'ultimo anno , con la seconda ondata, quando i pazienti deceduti per le complicazioni dovute al coronavirus sono stati oltre 300 per un totale, ad oggi, di 330 unità su 1.357 pazienti trattati (sospetti n. 207 e accertati n. 1150) dal mese di febbraio 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti risultano essere 788. A questi vanno poi aggiunte le persone che purtroppo sono morte dopo la negativizzazione ma sempre per i 'segni' lasciati dalla malattia. Un prezzo altissimo per il Sannio e non solo.