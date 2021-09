Al San Pio c'è l'open day dedicato all’aneurisma aortico Appuntamento dedicato alla prevenzione

Al San Pio di Benevento nuovo appuntamento dedicato alla prevenzione. Il prossimo 29 settembre, dalle 8 alle 18, presso l’ambulatorio di Diagnostica Vascolare, una giornata di prevenzione relativa alla diagnosi dell’Aneurisma dell’Aorta Addominale.

“L’iniziativa – viene precisato dall'azienda ospedaliera del capoluogo sannita - è rivolta alle donne di età superiore ai cinquantacinque anni, si pregia del patrocinio della SICVE (Società Italiana Chirurgia Vascolare ed Endovascolare). L’aneurisma aortico addominale è una patologia molto diffusa nella popolazione (84.000 casi in Italia / anno con 27.000 nuove diagnosi) e del tutto asintomatica. Quindi, una diagnosi precoce non invasiva, con una semplice ecografia vascolare dell’addome (Eco-color-doppler dell’aorta e dei vasi addominali) consente di valutare il diametro dei vasi ed intervenire preventivamente qualora le dimensioni dell’aorta dovessero superare valori 'critici'. Infatti, capita spesso che i pazienti giungano in Pronto Soccorso con aneurismi in fase di rottura e questo condiziona pesantemente la prognosi dell’intervento chirurgico. Intervenendo, invece, in elezione è possibile selezionare il tipo di intervento da praticare e molto spesso il trattamento e’ del tutto mini-invasivo in anestesia locale e senza incisioni, mediante il posizionamento di endoprotesi, tecnica questa che viene quotidianamente eseguita presso il nostro nosocomio”.

Iniziativa rientra nel progetto del bollino rosa.