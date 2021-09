Una strada per il giudice Livatino. "Doverosa la memoria delle vittime di mafia" Mastella: ho aderito al Patto con la Buona Politica promosso da Libera Campania

"Questa mattina, nel giorno del trentunesimo anno dal suo vile assassinio, abbiamo intitolato una strada di Benevento al giudice Rosario Angelo Livatino, magistrato assassinato dalla Stidda ad Agrigento il 21 settembre 1990, un martire vittima della crudeltà mafiosa, venerato come beato dalla Chiesa Cattolica". Così Clemente Mastella, sindaco di Benevento in corsa per la riconferma a Palazzo Mosti.

"Livatino - ha detto - è stato un giudice rigoroso, coraggioso e instancabile nella sua azione di lotta alla mafia. Ha rappresentato lo Stato nella sua funzione di difesa della legalità.

Il suo esempio va tenuto vivo, oggi gli rendiamo omaggio. È un dovere morale di ciascuno coltivare la memoria di tutte le vittime della mafia.

In virtù di questa alta convinzione ho aderito al Patto con la Buona Politica "100 passi in 100 giorni" promosso dall'Associazione Libera Campania in occasione delle Elezioni comunali 2021.

La lotta per la legalità deve trovarci uniti perché riguarda tutti. È un dovere civile che ha a che fare con la costruzione di una società più giusta, libera, democratica, solidale e pacifica.

Con l'ispiratore e il fondatore di Libera, don Luigi Ciotti, da Ministro di Grazia e Giustizia ho avuto la fortuna di condurre battaglie comuni sul fronte del contrasto alle mafie e ad ogni forma di illegalità.

Da Sindaco ho fortemente voluto un Generale della Guardia di Finanza in congedo, Raffaele Romano, quale Assessore alla Trasparenza e Legalità, proprio per dare un segnale forte ed inequivocabile affinché fosse chiaro a tutti da che parte stiamo. Abbiamo lavorato in sinergia con le Istituzioni per ridare vita ai beni confiscati alla mafia recuperandoli alla legalità e restitituendoli ai cittadini.

Azioni di una battaglia, quella per la legalità, che ci vede in prima linea e sulla quale va costruito un fronte comune. Ringrazio l'Associazione Libera Campania per gli immancabili contributi al processo di sradicamento dalla società del cancro delle illegalità e del fenomeno mafioso".